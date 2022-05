1. D'Ieteren Group

Montant. L'acquisition par D'Ieteren Group des 40% de TVH Parts détenus par la famille Vanhalst correspond à un montant de 1,172 milliard d'euros.

Financement. Le groupe a financé cette acquisition sur fonds propres. Il détenait en effet environ 3 milliards de liquidités excédentaires suite à la vente d'Avis Europe en 2011 et la cession de 40% de Belron à CD&R.

Motif et cadre stratégique. Afin de réinvestir ses liquidités, le management de D'Ieteren cherchait depuis des années

un investissement important, de long terme, dans des sociétés qui ont un positionnement leur permettant d'être ou de devenir leader de leur domaine. Forte de 4.500 employés, présente dans 26 pays, leader mondial dans la fourniture de pièces détachées pour chariots élévateurs, véhicules industriels, engins de chantier et agricoles, TVH Parts correspondait à ces critères. L'entreprise, fondée en 1969 par les familles Thermote et Vanhalst, affichait l'an dernier un chiffre d'affaires dépassant 1,2 milliard. Outre les atouts intrinsèques de TVH Parts (base de données, grande automatisation, stock de plus de 44 millions de références, etc.), le marché des pièces détachées, estimé à plus de 19 milliards d'euros en 2020, est en croissance constante. Cette acquisition ajoute un cinquième pilier au groupe bruxellois, aux côtés de son activité de distribution automobile, de Moleskine, de son département immobilier et de sa participation dans Belron (Carglass).

Partenaires. Dans cette opération, La famille Vanhalst et TVH ont été conseillés par JP Morgan et D'Ieteren Group par Bank of America.