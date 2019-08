(Dé) pensez local et soutenez les Banques Alimentaires

32% des chèques-repas sont dépensés dans les petits commerces. Sodexo veut soutenir cette tendance en encourageant ses utilisateurs de chèques-repas à dépenser de façon plus locale. Acheter chez les commerçants et restaurateurs locaux aide en effet à développer une économie durable et à adopter des comportements qui ont moins d'impact sur l'environnement.

© Sodexo