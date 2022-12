Le front commun a appelé à la mobilisation dans les rues de Bruxelles ce vendredi pour faire à nouveau décembre entendre ses revendications en matière de pouvoir d'achat.

La dernière journée d'action remonte au 9 novembre. Il n'y a pas d'appel à la grève cette fois, mais de nombreux travailleurs risquent de débrayer pour se rendre à la manifestation organisée dans les rues de Bruxelles.

De Lijn

Il y aura de sérieuses perturbations chez De Lijn ce vendredi. Beaucoup de membres de son personnel participeront à la manifestation syndicale à Bruxelles. Dans la province d'Anvers, seulement 52% des bus et des trams rouleront. Ailleurs, 60 à 63% débraieront.

Dès ce jeudi, les voyageurs pourront savoir quelles lignes seront épargnées via le planificateur d'itinéraires, assure la porte-parole.

La STIB

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé ce jour-là, a prévenu dans un communiqué la société bruxelloise, qui invite ses voyageurs à prévoir des alternatives pour leurs déplacements. La circulation des bus, trams et métros ne s'effectuera pas comme à l'accoutumée en raison de la participation d'une partie du personnel à la manifestation. Le rassemblement, qui se déroulera dans le centre de Bruxelles, engendrera également des déviations et interruptions de lignes.

La Stib tiendra ses usagers informés de la situation en temps réel. Des informations détaillées seront ainsi mises à disposition sur son site, son application mobile ainsi que sur les médias sociaux.

TEC

Du côté du TEC, il est précisé sur son site web que le 16 décembre, "les organisations syndicales participeront en front commun à une journée d'actions pour laquelle elles ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront". Une mise à jour des parcours supprimés sera effectuée sur le site web du Tec et sur sa page Facebook.

SNCB

Par contre, d'après la FGTB, les trains de la SNCB devraient rouler. La société s'attend à un surcroît de voyageurs en direction de la manifestation. C'est pourquoi, elle mettra en service huit trains supplémentaires pour acheminer des manifestants vers Bruxelles. Toutes les dernières mises à jour sur son site.

Soixante pour cent des vols annulés à Brussels Airport

A Brussels Airport, environ 160 des 400 vols initialement prévus vendredi seront assurés, ce qui correspond à 60% de vols supprimés, selon une nouvelle mise à jour. Ces suppressions sont liées à ma manifestation nationale en front commun syndical prévue vendredi. Si les syndicats n'ont pas explicitement appelé à la grève, des travailleurs prendront part à la manifestation, ce qui aura des répercussions, notamment à l'aéroport.

"Ces annulations sont nécessaires pour éviter le chaos et pour pouvoir garantir la sécurité", explique une porte-parole de l'aéroport. Les voyageurs sont invités à limiter tant que faire se peut leurs bagages et à tenir compte des perturbations qui toucheront également certains transports en commun. Toutes les dernières informations sur le site de l'aéroport.

Brussels South

Aux dernières nouvelles, aucune perturbation n'est attendue à l'aéroport de Charleroi, selon les syndicats. Sauf si le service de gardiennage décidait de débrayer.

Enseignement

Selon les différents responsables syndicaux interrogés par Le Soir, les écoles ne devraient être que peu impactées en termes de personnel ce vendredi, alors que certains examens ont encore lieu. Celles-ci devraient donc rester ouvertes, mais de courts arrêts de travail de certains membres du personnel ne sont pas à exclure.

Le secteur public également touché

Au niveau des secteurs publics, des perturbations devraient notamment avoir lieu au sein des prisons, dans la distribution du courrier et dans d'autres administrations.

