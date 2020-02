Passionnés de sport auto, Arnaud Degen et Laurent Berthet ont créé DB-R. La structure veut offrir au secteur du rallye des services - location, conception, maintenance et assistance - de qualité égale à celle sur circuit. La jeune société engage ce week-end sa première Ford Escort MK2 aux Boucles de Bastogne.

Pour une société starter, c'en est une. Démarrée en septembre 2019, DB-R en est encore à ses premiers pas. Déjà productifs. Installée à Aywaille dans son garage tout neuf, la société D(egen) B(erthet) R(acing) est née du rêve de ses fondateurs trentenaires : " créer une structure unique dans le secteur du rallye proposant une large offre de services ". " Deux en priorité, pointe Arnaud Degen, le commercial de l'équipe. D'une part, la location et la maintenance de voitures de rallye, surtout labellisées 'historiques'. D'autre part, la gestion de projets de développement et transformation de véhicules de A à Z à partir d'une coque de carrosserie vide ou presque. " DB-R montre l'exemple et a commencé à constituer sa propre écurie qui, à terme, devrait compter cinq véhicules " maison ". Au coeur de son atelier mécanique s'opère la métamorphose de deux premières Ford Escort MK2 des années 1970. L'une d'elle est fin prête et vrombira ces 31 janvier, 1er et 2 février, aux Légendes Boucles de Spa, avec comme pilote et copilote deux stars des rallyes WRC : le tandem finlandais Mirko Hirvonen-Jarno Ottman... vainqueur du même événement l'an dernier ! " Cette première course est un moment important pour marquer médiatiquement notre démarrage d'activité ", sourit Arnaud Degen. Les deux associés espèrent que leurs deux premiers bolides seront vite rejoints par d'autres voitures formatées rallye que des particuliers demanderaient à DB-R de développer et/ou de stocker et louer à des pilotes pour participer à des courses, en Belgique. " Mais aussi partout dans le monde, décoche fièrement Arnaud Degen. En effet, nous mettons un point d'honneur à ce que tous les véhicules soient homologués au niveau RACB national mais aussi au niveau FIA, le sésame pour aligner la voiture sur n'importe quel événement dans le monde. Rares sont les voitures belges à en bénéficier. " Pour l'équipage Degen-Berthet, l'objectif qualitatif est clair et devrait faire la différence. D'autant que Laurent Berthet, affiche 15 ans d'expérience dans le secteur de la compétition automobile sur circuit, dont six au sein du seul team belge BMW actif en championnat DTM. Pour lui, DB-R est l'occasion de se mettre à son propre compte sur un segment à fort potentiel et pour Arnaud Degen, celle de diversifier ses activités (qui portaient jusqu'à présent sur quatre agences de voyages) et secouer le créneau de la voiture de rallye historique. Reste que la " niche " est techniquement exigeante. " Transformer des ancêtres en bêtes de rallye n'a rien de conventionnel et nécessite des compétences spécifiques. En catégorie 'historique', explique Arnaud Degen, les modes d'emploi sont rares et il faut dénicher les pièces d'origine tout en ayant l'expertise des exigences rallye. Pour être homologué 'rallye' ET 'historique', le véhicule de compétition doit être à la fois performant et authentique. La recherche des pièces est intense tout autant que ne l'est la tâche de retaper/adapter les carcasses. " Sur la ligne de départ, DB-R croit dur comme fer en son concept lancé sans aides ou subsides, uniquement sur fonds propres. Quant aux prestations, elles reposent sur le recours souple, selon les besoins des activités et en fonction de la flotte de véhicules, à des indépendants du secteur automobile. " Cela permet la flexibilité et l'offre de tarifs les plus justes à nos clients ", précisent les entrepreneurs. Par Fernand Letist.