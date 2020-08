Dans le rouge, l'aéroport de Schiphol va supprimer des centaines d'emplois

La société aéroportuaire Royal Schiphol Group, exploitant les aéroports d'Amsterdam, Rotterdam et Lelystad et actionnaire majoritaire de celui d'Eindhoven, affiche une perte de 246 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année. Pour surmonter ce revers et la crise du coronavirus, les responsables envisagent de supprimer des centaines d'emplois sur les 3.000 que compte l'entreprise.

