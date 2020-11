Malmenée comme d'autres par la pandémie, Danone souhaite simplifier ses structures et lance un plan appelé Local First.

L'idée est de remplacer l'organisation mondiale par catégories en une gestion par zones plus autonomes et plus proches des consommateurs. Via ce plan, combiné à une rationalisation des coûts de production via le digital et la robotisation, Danone veut économiser un milliard d'euros d'ici 2023 et revenir, dès 2022, à sa marge opérationnelle pré-Covid (15%). Local First va coûter entre 1.500 et 2.000 emplois, principalement des managers et des directeurs. Reste à savoir ce que ça impliquera pour la Belgique où la firme emploie 450 personnes.