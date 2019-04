Lab Box, filiale de D'Ieteren, a racheté CarAsap, une entreprise active dans les véhicules avec chauffeur dans le B2B, indiquent vendredi le journal L'Echo et La Libre Belgique. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

CarAsap, qui a commencé ses opérations il y a quatre ans, en février 2015, se développe dans le service professionnel de voiture avec chauffeur, destiné principalement aux professionnels. CarAsap se déploie sur trois modes, via une application, mais aussi via un portail web et un call center.

"Le rachat de CarAsap est une arme supplémentaire pour D'Ieteren Auto. Désormais, la société peut quasi offrir tous les services de mobilité en entreprise si les clients sont demandeurs", souligne L'Echo.