Le groupe D'Ieteren investit dans JOULE pour proposer aux entreprises et aux services publics des locations et ventes de vélo, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Fondé en 2018, le fournisseur de vélos JOULE promeut le deux-roues auprès des employeurs pour les trajets du quotidien de leur personnel. L'entreprise a "doublé son chiffre d'affaires chaque année", souligne D'Ieteren. Grâce à l'investissement d'un million d'euros mené par Lab Box, start-up belge de D'Ieteren, et en accédant à l'ensemble de l'écosystème de la société automobile cotée en Bourse, la jeune entreprise pourra accélérer son développement commercial, se réjouissent les parties.

"Nous sommes fiers d'accueillir JOULE dans notre portefeuille d'activités pour soutenir les initiatives existantes et capturer une partie importante de la chaîne de valeur dans le domaine de la mobilité et plus particulièrement du vélo", a salué le CFO de Lab Box, Maxime Seghin.

L'arrivée de JOULE suit l'annonce, en février, de la création du réseau national de vente et d'après-vente de vélos - principalement électriques - "Lucien" par le groupe D'Ieteren. Celui-ci compte ainsi renforcer son positionnement sur le segment des déplacements à vélo, "un élément-clé du paysage de la mobilité durable".

"Avec l'entrée de JOULE, nous pouvons étendre notre offre aux clients B2B", a pour sa part commenté le directeur général de "Lucien", Karl Lechat. "Le marché du leasing sera un contributeur majeur à la croissance du marché du vélo et nous croyons en des partenariats solides avec les sociétés de leasing. JOULE bénéficiera également du réseau Lucien et de son portefeuille de marques."

