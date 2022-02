D'Ieteren Group a fait une offre sur toutes les actions de PHE (Parts Holding Europe), société active dans la distribution de pièces et services pour automobiles et camions.

L'offre valorise l'entreprise à 1,7 milliard d'euros ce qui résulte en un actif net réévalué de 540 millions, a annoncé lundi D'Ieteren dans un communiqué avant l'ouverture de la bourse.

Le groupe belge, qui distribue entre autres les marques Volkswagen en Belgique, financera l'acquisition avec des excédents de liquidités.

La société PHE a été fondée en 1962 en France et s'est développé en tant que plateforme de distribution omnicanale pour des pièces automobiles et de camions.

Au fil des ans, PHE a étendu sa présence géographique à la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'entreprise emploie environ 8.400 personnes.

