Le cinq cylindres Audi n'anime pas que la RS3... On le retrouve aussi sous le capot des SUV Audi RSQ3 et à l'avant d'une... Cupra, marque soeur de Seat faisant également partie de la constellation Volkswagen.

Pour 2022, le Cupra Formentor a en effet l'honneur d'animer ses quatre roues via le mélodieux cinq cylindres Audi. Hiérarchie oblige, le bloc est toutefois ici un brin dégonflé, affichant 390 ch contre 400. Cela permet néanmoins de pousser l'engin de 0 à 100 km/h en 4,2 s, un bridage arrêtant sa course à 250 km/h. Cupra a musclé les trains roulants et les freins de ce SUV, tandis qu'un mode drift est au programme, pour autoriser un survirage de puissance. Le tarif n'est pas encore connu mais ce Formentor VZ5 devrait se faire rare sur nos routes: sa production totale sera limitée à 7.000 unités.

© pg

Pour 2022, le Cupra Formentor a en effet l'honneur d'animer ses quatre roues via le mélodieux cinq cylindres Audi. Hiérarchie oblige, le bloc est toutefois ici un brin dégonflé, affichant 390 ch contre 400. Cela permet néanmoins de pousser l'engin de 0 à 100 km/h en 4,2 s, un bridage arrêtant sa course à 250 km/h. Cupra a musclé les trains roulants et les freins de ce SUV, tandis qu'un mode drift est au programme, pour autoriser un survirage de puissance. Le tarif n'est pas encore connu mais ce Formentor VZ5 devrait se faire rare sur nos routes: sa production totale sera limitée à 7.000 unités.