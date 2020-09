Le syndicat socialiste (Setca, FGTB Horval) redoute des licenciements chez Lunch Garden. "Leur ampleur n'est pas encore claire mais les informations dont nous disposons actuellement sont inquiétantes. Une chose est claire : cette fois, ce ne sont pas les travailleurs qui paieront l'addition", a souligné jeudi le syndicat socialiste dans un communiqué.

"Il n'y a encore eu aucune communication officielle pour l'instant mais nous savons, depuis un certain temps, que Lunch Garden se porte mal. La crise du coronavirus et le confinement qui en a découlé n'ont fait qu'aggraver les dégâts. Certains sites sont déjà temporairement fermés aujourd'hui", explique le syndicat.

Ce dernier estime que les travailleurs ont déjà offert beaucoup de "sacrifices" et que la situation de Lunch Garden est à imputer "à la mauvaise gestion de la direction".

