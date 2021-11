TUI fly vient de recevoir la permission d'opérer 18 vols de rapatriement entre le 1/12/2021 et le 5/12/2021 inclus, afin de rapatrier les 2.377 clients belges encore présents au Maroc, le pays ayant fermé ses frontières pour deux semaines pour freiner la propagation rapide du nouveau variant du coronavirus, Omicron, indique mardi la compagnie aérienne.

Ces vols de rapatriement relieront les aéroports marocains de Marrakech, Agadir, Casablanca, Nador, Tanger, Al Hoceima, Oujda, Rabat et Tétouan aux aéroports belges de Bruxelles, Charleroi et Anvers. Les clients concernés seront informés dans les plus brefs délais.

À la suite de la décision du gouvernement marocain de fermer son espace aérien à partir du 30/11/2021, TUIfly a été contrainte d'annuler les vols vers et depuis le Maroc entre le 30/11/2021 et le 13/12/2021 inclus, précise la compagnie.

