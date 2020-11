Une entreprise belge sur cinq, soit 125.132 entreprises de l'économie marchande non financière, employant 412.813 personnes (ETP), aura besoin de plus de soutien en 2021 pour éviter une crise de trésorerie, selon une nouvelle estimation publiée mardi par l'assureur-crédit Euler Hermes.

Avec la deuxième vague de fermetures pour endiguer la propagation du coronavirus, Euler Hermes prévoit un "impact négatif élevé pour les secteurs sensibles au Covid-19", avec des pertes d'exploitation moyennes de -15% à -20% en 2020 par rapport aux niveaux d'avant la crise.

Les secteurs du textile, du commerce de détail non essentiel, des transports, de l'automobile, de l'horeca et des loisirs sont particulièrement menacés.

"En l'absence d'un soutien prolongé de la part des différents gouvernements, cela pourrait assécher les réserves de liquidités des sociétés, faisant courir à environ 24% des entreprises de la zone euro (soit plus de 4,1 millions de sociétés) le risque d'une crise de trésorerie en 2021", selon l'étude.

Avec la deuxième vague de fermetures pour endiguer la propagation du coronavirus, Euler Hermes prévoit un "impact négatif élevé pour les secteurs sensibles au Covid-19", avec des pertes d'exploitation moyennes de -15% à -20% en 2020 par rapport aux niveaux d'avant la crise. Les secteurs du textile, du commerce de détail non essentiel, des transports, de l'automobile, de l'horeca et des loisirs sont particulièrement menacés. "En l'absence d'un soutien prolongé de la part des différents gouvernements, cela pourrait assécher les réserves de liquidités des sociétés, faisant courir à environ 24% des entreprises de la zone euro (soit plus de 4,1 millions de sociétés) le risque d'une crise de trésorerie en 2021", selon l'étude.