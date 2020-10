Covid: le secteur des boissons trinque aussi

La semaine dernière, on vous indiquait que le Belge avait consommé 360 millions de chopes en moins dans l'horeca de janvier à septembre, soit une baisse de 45% des volumes vendus. Le secteur des eaux minérales et des boissons non alcoolisées est à peine mieux loti.

© BELGAIMAGE

Selon la FIEB, la fédération du secteur, de mars à juin, six entreprises sur dix ont perdu jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires et quatre... Selon la FIEB, la fédération du secteur, de mars à juin, six entreprises sur dix ont perdu jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires et quatre sur dix plus de 20%. Le manque à gagner sur ces trois mois est estimé à plus de 100 millions d'euros. De janvier à juillet, le recul des volumes est évalué à 7 %. Il semble plus modéré mais cache une hausse au début d'année. Les ventes en supermarché et la fermeture des frontières (ces produits sont largement moins chers chez nos voisins vu la taxe santé ou la cotisation sur les emballages) n'ont donc pas compensé la traditionnelle consommation hors domicile : l'horeca, les stations-services ou les grands événements comme les festivals de musique de l'été.

