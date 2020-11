Brussels Airlines et Thalys réduisent leur offre au maximum pour traverser la deuxième vague de la pandémie alors que la demande s'est effondrée.

La compagnie aérienne dessert désormais très peu ses destinations européennes. Ses vols se concentrent sur l'Afrique, dont 36% de l'offre normale est en service. Les rares vols européens sont surtout ceux qui amènent des passagers à ces longs-courriers, de Milan, Londres ou Paris. Le reste se résume à quelques destinations "point à point" comme Malaga ou les îles Canaries. "Nous n'avons guère que 10% de l'offre en service sur l'Europe", indique Kim Daenen, porte-parole de la compagnie. Brussels Airlines cherche à réduire au maximum les frais. Elle a perdu 233 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires s'est effondré de 1.137 millions en 2019 à 339 millions d'euros en 2020 (neuf premiers mois). Elle a réduit ses ventes de 70%, et ses coûts de 49% (de 1.196 millions à 607 millions d'euros). Sa politique est donc claire: si une destination ne rapporte rien, elle n'en assure plus la liaison. Cette gestion serrée du cash lui a permis de ne pas encore solliciter le prêt de secours consenti par le gouvernement (290 millions d'euros). Mais la compagnie pourrait y être réduite d'ici la fin de l'année. Propriété de la SNCF (60%) et de la SNCB (40%), Thalys a aussi annoncé une réduction de l'offre. Il n'y a plus que deux trains Bruxelles-Paris, un seul Paris-Amsterdam, le train low cost Izy est quant à lui suspendu et les liaisons vers l'Allemagne sont à l'arrêt. En septembre, Thalys avait mis en service 11 fréquences quotidiennes Bruxelles-Paris, la moitié de l'offre habituelle. "Nous sommes sous les 10% de l'offre normale", indique Nicolas Petteau, porte-parole de Thalys. Cela durera jusqu'au 12 décembre inclus, l'échéance théorique du confinement partiel. "Sur l'année, nous estimons que nous aurons perdu 70% du chiffre d'affaires", ajoute le porte-parole.