Le groupe Holder, aussi propriétaire des Boulangeries Paul, va finalement faire plus que simplement ouvrir le capital de Ladurée.

Dans ses 107 boutiques présentes dans 22 pays, la marque connue pour ses macarons vend également des pâtisseries, des spécialité...

Dans ses 107 boutiques présentes dans 22 pays, la marque connue pour ses macarons vend également des pâtisseries, des spécialités salées, de l'épicerie fine, des bougies et des parfums. Elle devrait être reprise en totalité par le LOV Group. Derrière ce groupe actif dans l'audiovisuel (Banijay), les jeux en ligne (Betclic) et l'hôtellerie de luxe (cinq hôtels en France et un sixième qui va ouvrir sous peu au Château de Versailles), se trouve Stéphane Courbit, l'ancien patron d'Endemol France. La transaction devrait être finalisée avant l'été.