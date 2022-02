BMW a donné un coup de frais à la série 8 qui comprend un léger restylage, de nouvelles couleurs et plus d'équipements. Du côté du moteur, tout reste inchangé.

La BMW Série 8 n'est pas vraiment datée, mais la marque allemande a tout de même jugé nécessaire de donner un coup de jeune à ses modèles. Les changements s'appliquent au Coupé, au Cabriolet, au Gran Coupé et à la M8. L'extérieur du modèle 2022 est reconnaissable à ses pare-chocs avant et arrière modifiés, à l'ajout de série du pack M Sport sur toutes les versions et à la calandre éclairée "Iconic Glow" pour attirer l'attention.

© DR

Accents M

De nouvelles couleurs sont également disponibles et il est possible d'orner la carrosserie d'écussons classiques BMW Motorsport pour célébrer le 50e anniversaire de BMW M. À l'intérieur, le volant, les pédales et le revêtement de toit en cuir présentent désormais des accents M, et la taille de l'écran tactile central a été augmentée.

Sous le capot, il n'y a pas de grande nouveauté. La 840i est équipée d'un six cylindres 3.0 de 333 ch, la 850i d'un V8 4.4 de 530 ch, la 840d d'un six cylindres 3.0 diesel avec technologie hybride légère de 340 ch, et la M8 haut de gamme d'un V8 4.0 de 625 ch.

La M8 © DR

