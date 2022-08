L'appel aux candidats pour la présidence de l'Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT) est officiellement lancé. Son président actuel Michel Van Bellinghen postulera à la fonction, annonce L'Echo lundi sur son site internet.

Le Conseil du régulateur des postes et des télécommunications doit être renouvelé en janvier prochain: le gouvernement fédéral a lancé l'appel à candidatures ce lundi, via une annonce publiée au Moniteur. Les quatre mandats sont à pourvoir, celui de président et ceux des directeurs, pour une durée de 6 ans.

"Les personnes intéressées doivent pouvoir justifier dix ans d'expérience dans au moins un des secteurs couverts pour la fonction présidentielle, et de six ans pour les trois autres fonctions. Elles ont jusqu'au 19 septembre pour se décider à postuler. Et c'est le bureau de sélection du fédéral, le Selor, qui organisera les épreuves d'évaluations", rappelle le journal, avec l'enchainement classique: présélection, assessment informatisé, suivi d'un oral. La short-list qui sera ensuite établie aboutira dans les mains du ministre de tutelle, le secrétaire d'État à la Digitalisation Mathieu Michel (MR), qui auditionnera le ou les candidats ayant franchi avec succès le parcours au Selor.

Actuellement, le Conseil de l'IBPT est présidé par Michel Van Bellinghen. Contacté par L'Echo, l'homme se dit prêt à rempiler à la présidence.

