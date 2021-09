Via des distributeurs automatiques.

C'est en septembre 2018 que Coca-Cola a racheté à Whitbread, le brasseur britannique, l'enseigne Costa Coffee. Grande concurrente de Starbucks, celle-ci disposait avant la pandémie de près de 2.500 établissements à son nom au Royaume-Uni, un bon millier dans le reste du monde ainsi qu'un parc de 8.000 distributeurs automatiques.

C'est par ce biais que la marque fait son entrée en Belgique. Des distributeurs appelés Marlow sont en cours d'installation à Bruxelles, Anvers, Gand et Liège, dans les gares, aéroports, centres commerciaux, stations-services, etc.

Costa Coffee sera aussi disponible dans l'horeca. Les bars à café ainsi que les produits (paquets et capsules) destinés à la grande distribution arriveront plus tard.

