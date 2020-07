L'association de consommateurs Test Achats a contacté 13 assureurs proposant une assistance voyage pour les encourager à rembourser au plus vite les consommateurs dont le voyage a été annulé à cause de la crise sanitaire. Voici comment procéder.

La crise mondiale du coronavirus a impacté de nombreux secteurs notamment celui du voyage où les annulations se sont enchaînées ces dernières semaines. De nombreux consommateurs ont dès lors demandé d'être remboursés de leur voyage, mais également de leurs frais d'assurance voyage, cette dernière étant devenue inutile.

Pour tenter de faire pencher la balance vers le consommateur, Test Achats a contacté 13 assureurs voyage pour les encourager à les rembourser au plus vite. Une démarche qui a porté ses fruits : la plupart des compagnies s'engagent à rembourser les assurances liées à un voyage spécifique.

Une lettre type à envoyer

Test Achats met d'ailleurs à disposition sur son site web une lettre type permettant aux consommateurs de demander un remboursement.

"Vous n'avez pas à payer pour un service qui ne peut pas être fourni. Dans ce cas, cela signifie que les primes d'assurance bagages ou d'assistance voyage doivent être intégralement remboursées", affirme Test-Achats dans un communiqué.

Concernant les assurances liées à un voyage spécifique, la majorité des assureurs contactés s'engagent à rembourser les primes des voyages qui ont dû être annulés en raison du coronavirus. Ce remboursement est parfois proposé sous la forme d'un bon à valoir ou d'un transfert du contrat d'assurance à un voyage ultérieur.

Une situation plus difficile pour les contrats à l'année

La situation des contrats d'assurance conclus pour un an est moins claire. Seuls Ethias et Europ Assistance offrent une réduction sur la prime, et ce, seulement si le contrat est renouvelé et se limite à l'assurance annulation. Allianz Assistance et KBC Assurances proposent également quelques concessions.

