Une récupération commerciale des plus douteuses est venue perturber la bon déroulement des tests pour détecter les personnes infectées par le coronavirus. Une société privée a proposé aux laboratoires du réseau d'analyse officiel des techniques vraisemblablement inutiles. Un procédé que dénonce et condamne l'Institut belge de santé, Sciensano.

Voilà une bien mauvaise pub, au propre comme au figuré. Alors que, d'Ostende à Arlon, les dix-huit laboratoires proposant officiellement le diagnostic du coronavirus doivent composer avec une pénurie mondiale de réactif, et l'afflux chaque jour de centaines d'échantillons, une firme privée est venue gripper cette imposante mécanique de crise.Il s'agit du laboratoire, LIMS MBNEXT, dont le siège social se trouve à Hornu et le site d'exploitation à Louvain-la-Neuve. Ce laboratoire se revendique "à la pointe du marché", avec plus de 100 technologues, encadrés par 8 médecins et pharmaciens biologistes, et plus de 100 centres de prélèvement et de collecte dans toute l'Europe.Cette société a adressé directement aux laboratoires du réseau d'analyse officiel une notice commerciale présentant ses "tests micronutritionnels" et son "expertise unique" comme une solution dans le dépistage d'une infection au Covid-19. La notice commerciale reprenant, sans autorisation, les procédures de Sciensano ainsi que des informations sur le Centre national de référence de la KU Leuven."Cette association crée intentionnellement le doute parmi les destinataires du message entre nos recommandations et des tests de laboratoire qui n'ont prouvé aucune efficacité et utilité dans le cadre d'une infection à Covid-19", dénonce l'Institut belge de la santé. Il est reproché au laboratoire LIMS, en période de pression intense sur les structures de soins belges, de détourner l'attention au moyen d'une publicité trompeuse pour des méthodes discutables de biologie dite préventive. Contacté par nos soins, le labo privé n'a pas encore eu l'opportunité de commenter la situation.Sciensano insiste en tout cas en répétant que l'Institut "condamne fermement cette manière d'agir et se dissocie totalement de cette publicité".Cet incident qui pourrait paraître anecdotique survient au moment où l'une des premières nécessités pour le personnel soignant est d'effectuer des tests pertinents qui sont réservés à des cas prioritaires. Or, des laboratoires privés, en Wallonie comme en Flandre, exploitent la gravité de la situation en proposant des analyses plus rapides, mais à prix fort, de plus de 100 euros.Il faut dire qu'un flou légal les y encourage. Il manque un numéro dans la nomenclature Inami, sorte de code de facturation des soins de santé, permettant de rembourser intégralement les tests réalisés auprès de laboratoires externes. "Une réglementation va être développée pour ces situations-là", a promis jeudi la ministre fédérale de la Santé publique.

