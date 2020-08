Les banques ont accordé plus de 265.000 reports de paiement aux particuliers et aux entreprises depuis le début de la crise du coronavirus, indique vendredi la Fédération du secteur financier Febelfin dans une mise à jour de son "Coronamonitor".

D'après les chiffres les plus récents, 122.373 dossiers de particuliers ont bénéficié d'un report de paiement pour un crédit hypothécaire. L'encours sous-jacent total des crédits concernés atteint 12,8 milliards d'euros, pour un crédit moyen de 104.983 euros.

Concernant les crédits à la consommation, 6.768 reports de paiement ont été accordés pour un encours sous-jacent total de 137,9 millions d'euros.

Par ailleurs, 136.040 entreprises ont bénéficié d'un report de paiement de crédit, pour un total de 23,4 milliards d'euros et un encours moyen de 171.869 euros. Plus de 80% des reports de paiement ont été accordés à des PME et travailleurs indépendants, précise Febelfin.

