Le Forem publie des dizaines d'offres d'emploi pour des emplois liés à la crise du coronavirus, dont pour des profils de techniciens dans les laboratoires de testing, confirme le porte-parole du Forem, Thierry Ney dans les titres Sudpresse mardi. Une trentaine de postes sont aussi à pourvoir chez Novasep qui travaille avec AstraZeneca en vue de produire le vaccin contre le Covid-19.

Les "technologues" figurent parmi les métiers en pénurie, alors que les centres de testing et laboratoires sont submergés par le travail lié au dépistage du Covid-19.

"Pour les laboratoires, nous en sommes à 63 offres pour des technologues et 47 pour des fonctions administratives. Nous sommes à près de 25 engagements déjà réalisés. Trois laboratoires ont trouvé l'ensemble de leurs candidats, quatre autres continuent à chercher".

En Wallonie, une grosse partie des offres postées en ligne par le Forem vient du site de Jolimont (La Louvière), où se trouve un gros centre de testing. Mais beaucoup d'offres viennent aussi de la Région bruxelloise où les laboratoires sont eux aussi débordés par le travail.

Enfin, la société Novasep, à Seneffe, recrute également des techniciens de production. Oeuvrant avec AstraZeneca en vue de produire un vaccin, c'est dans ce cadre qu'une trentaine de postes sont à pourvoir. Pour l'instant, la trentaine d'emplois recherchés pour ce vaccin sont des "missions d'intérim" d'un an.

