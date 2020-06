L'impact du coronavirus sur le commerce en ligne était nettement visible en Belgique durant le 1er trimestre de 2020. Le nombre "d'e-shoppers" a augmenté mais celui du total des dépenses en ligne a par contre diminué de 8%, à 2,7 milliards d'euros, selon le BeCommerce Market Monitor publié jeudi. L'e-commerce semble plus touché par la crise en Flandre que dans les deux autres Régions.

C'est la première fois que le Market Monitor montre une baisse des dépenses des Belges en ligne, alors qu'une croissance d'environ 7% par an était notée ces dernières années. Le résultat pour le premier trismestre est 15% inférieur aux prévisions.

Par contre, les acheteurs (7,5 millions) ont été plus nombreux en ligne durant cette période (+2%) par rapport au premier trismestre de 2020. Quelque 117.000 personnes se sont donc lancées pour la première fois dans des achats en ligne, pointe l'enquête de BeCommerce.

Le nombre total d'achats en ligne a grimpé à 28 millions, avec quatre consommateurs sur 10 qui disent avoir fait davantage d'emplettes sur la toile. Ils sont aussi 10% à être convaincus qu'ils poursuivront cette habitude après la crise, en faisant encore plus de shopping.

L'impact sur le commerce en ligne diffère dans les trois Régions. En Flandre, les dépenses ont diminué de 197 millions d'euros (-10%), tandis qu'elles ont baissé de 4% en Wallonie et à Bruxelles (-39 millions d'euros). Au nord du pays, les dépenses liées au voyage par exemple ont diminué de moitié. En Belgique francophone, cette baisse ne s'élève qu'à un quart.

