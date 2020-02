La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) demande aux entreprises d'êtres prudentes face au coronavirus et de s'informer sur les mesures à prendre.

"Nous demandons aux entreprises d'être prudentes, de s'informer sur la procédure à suivre en cas de doute et de prendre toutes mesures si cela s'avère nécessaire. La FEB a regroupé les informations utiles à ce sujet dans un dossier", souligne Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

Ce dossier en ligne est disponible sur le site de la FEB et offre des informations concrètes aux entreprises pour faire face à la menace du coronavirus et des ses conséquences éventuelles sur la vie de l'entreprise.

"Nous demandons aux entreprises d'être prudentes, de s'informer sur la procédure à suivre en cas de doute et de prendre toutes mesures si cela s'avère nécessaire. La FEB a regroupé les informations utiles à ce sujet dans un dossier", souligne Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. Ce dossier en ligne est disponible sur le site de la FEB et offre des informations concrètes aux entreprises pour faire face à la menace du coronavirus et des ses conséquences éventuelles sur la vie de l'entreprise.