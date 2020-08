Brussels Airlines s'engage à respecter les normes les plus strictes au monde en matière de lutte contre les infections dans l'aérien, annonce la compagnie aérienne jeudi. Elle a en effet, tout comme les autres membres du groupe Lufthansa, signé la charte de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour la sécurité de ses vols.

Le transporteur promet donc de suivre les directives européennes pour les vols en période de pandémie, comme celle, actuellement, du coronavirus. Il s'agit notamment de mesures telles que l'obligation de porter un masque buccal, de filtrer l'air dans l'avion, de nettoyer de manière appropriée la cabine ou d'assurer une distance physique suffisante et de rechercher les contacts.

Ces lignes directrices, non contraignantes, ont été élaborées par l'AESA en coopération avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM).

Les principaux aéroports où le groupe Lufthansa est actif, dont Brussels Airport mais aussi ceux de Francfort, Munich et Vienne, se sont également engagés à respecter ces mesures. Un cadre pour la protection des passagers au sol et dans les airs est dès lors en place, conclut Brussels Airlines.

