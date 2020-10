C'est une grande première pour la grande distribution belge : Cora est la première enseigne à livrer ses produits via Uber Eats. L'expérience sera initialement limitée aux enseignes bruxelloises (Anderlecht et Woluwe).

L'objectif est de livrer dans les 30 minutes dans un rayon de trois kilomètres. Les autres magasins suivront dans les prochains mois. Cora propose, outre des plats préparés, une gamme complète de produits essentiels : fruits, légumes, produits laitiers, boissons (y compris de la bière et du vin), boulangerie, épicerie (café, pâtes, riz, confiture, etc.) et des produits pour la maison et les soins personnels (lessive, shampoing et autres).