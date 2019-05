Le groupe catalan Agrolimen a entamé des négociations exclusives pour acquérir Continental Foods, qui détient entre autres Devos & Lemmens, Royco, Aïki Noodles ou encore Liebig, annonce le fonds d'investissement CVC, actuel propriétaire, sur son site internet.

Selon L'Echo et De Tijd, une offre de 900 millions d'euros est sur la table.

Continental Foods a été fondé en 1933 comme division de Campbell Soup Company et a été repris en 2013 par CVC. Le groupe dégage un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions d'euros et emploie plus de 1.000 personnes. Son siège est situé en Belgique, à Puurs. Ses autres grands marchés sont la France, l'Allemagne, la Suède et la Finlande.

Agrolimen et Continental Foods sont particulièrement complémentaires sur le plan géographique puisque le premier est actif en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Europe de l'Est et dans de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient.