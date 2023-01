Airbus et Qatar Airways ont tous deux énoncé jeudi devant la justice britannique des entraves mises par leur adversaire dans la préparation du procès les opposant à propos de défauts sur des long-courriers A350 que la compagnie a cloués au sol.

Dans un mémoire remis à la Haute cour de Londres à l'occasion d'une nouvelle audience préliminaire et que l'AFP a consulté, Airbus déclare se heurter "à de longs retards, suivis de réponses peu utiles, obstructives et évasives" de la compagnie aux demandes de documents qu'il lui adresse pour préparer le procès. Celui-ci doit se tenir en juin.

Les divulgations de documents de la part de Qatar Airways, demandées en justice par Airbus, sont "déficientes de façon inacceptable" et présentent des "lacunes évidentes", selon l'avionneur.

Airbus estime ainsi n'avoir reçu que 11% d'environ 900 bulletins de maintenance d'A350 jugés nécessaires et demandés par ses experts.

Il s'étonne également de n'avoir reçu aucun document ou correspondance adressés au PDG de la compagnie Akbar Al Baker, ou émanant de lui, en lien avec les problèmes de l'A350.

Pour Airbus, il est "inconcevable" que le puissant patron et ministre qatarien "n'ait pas été impliqué" dans l'interdiction de vol d'avions de la compagnie.

A moins que Qatar Airways "n'adopte une approche coopérative, les parties ne seront pas en mesure de remplir les étapes requises avant le procès", s'inquiète l'avionneur.

La compagnie qatarienne juge elle dans son mémoire que le calendrier est "serré mais tenable" et se dit prête à répondre à des "demandes ciblées".

Or selon elle, la stratégie d'Airbus est de faire des "demandes de divulgation (de documents) toujours plus importantes", parfois avec un très faible préavis, alors que l'avionneur dans le même temps n'a "pas fourni d'informations" en réponse à des demandes de la compagnie.

Qatar Airways dénonce également le comportement d'un expert d'Airbus qu'elle accuse d'avoir tenté de prélever des échantillons de peinture d'un avion sans que cela ait été prévu.

Elle met aussi en avant la "réponse totalement inadéquate" d'Airbus à ses questions sur les réparations qu'elle a apportées aux A350 d'autres compagnies qui ont rencontré le même problème.

Depuis juin 2021, la compagnie qatarienne a progressivement cloué au sol 29 long-courriers A350 en raison de dégradations de la peinture qui affectent, selon le régulateur national QCAA, la sécurité des vols.

Elle exige 200.000 dollars d'indemnisation par avion et par jour d'immobilisation, soit environ 2,5 milliards de dollars à ce stade.

L'avionneur reconnaît une dégradation de la peinture pouvant exposer un filet métallique intégré au fuselage en matériaux composites, destiné à protéger l'avion en cas de frappe d'éclair, mais rejette toute conséquence sur la sécurité, tout comme l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

Enfin, Airbus a informé le juge qu'une réunion attendue depuis plusieurs mois et prévue le 11 janvier à Doha entre la QCAA, l'EASA, Airbus et Qatar Airways avait dû être annulée en raison d'exigences de dernière minute de la compagnie. Une nouvelle réunion est censée se tenir le 25 janvier.

La réunion du 11 janvier a été annulée "au dernier moment" par Airbus et l'EASA "sur le fondement apparent" que la compagnie refusait la présence d'un avocat à cette rencontre portant pourtant sur les causes techniques de ces défauts de peinture, déplore de son côté Qatar Airways, qui dénonce les "préconditions" posées par Airbus.

