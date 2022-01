Cela s'est joué à 1.888 containers près: MSC vient de détrôner Maersk de sa position, que l'on croyait inamovible, de leader mondial en termes de capacité de transport de conteneurs.

Le groupe italo-suisse dispose, en effet, désormais d'une capacité de 4,284 millions de conteneurs de 20 pieds (EVP). L'écart, minime, va toutefois se creuser dans les prochains mois vu les commandes annoncées par MSC qui va grimper à 5,2 millions d'EVP. Un leadership que ne veut pas défendre Maersk, leader mondial depuis 25 ans. Et pour cause, le groupe scandinave s'est engagé dans une nouvelle stratégie d'intégrateur de transport de bout en bout. Il a donc décidé d'investir dans la logistique terrestre et le fret aérien au détriment des bateaux.

