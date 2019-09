Le secteur de la construction est le plus gros producteur de déchets en Belgique. Autrefois, ils étaient réutilisés comme remblais ou partaient à la décharge. Aujourd'hui, des start-up redonnent vie à certains d'entre eux sous forme de briques ou de constructions modulables.

30% de déchets !

Une récente étude de Bruxelles Environnement dévoile que pas moins de 30% de la totalité des déchets en Région bruxelloise proviennent du secteur de la construction. Une partie est produite durant les travaux (sacs vides, surplus, etc.), l'autre est liée à la destruction de bâtiments existants. La plus grande partie (75 à 80%) est réutilisée sous forme de remblais. " La partie pierreuse et sableuse représente la majeure partie des déchets de construction, avance Laurent Schiltz, secrétaire général de la Confédération Construction Bruxelles. C'est par ailleurs la partie la plus recyclable et réutilisable. "

...