La construction à Nazareth d'un entrepôt entièrement automatisé permettra à Dematra d'augmenter sa capacité de stockage jusque presque 160.000 palettes.

"C'est une primeur: aucun entrepôt au monde, pas même aux Etats-Unis, ne peut accueillir 12.000 mouvements de palettes par jour", se félicite Geert De Jaeger, administrateur délégué de Dematra (De Jaeger Marcel Transpor...

"C'est une primeur: aucun entrepôt au monde, pas même aux Etats-Unis, ne peut accueillir 12.000 mouvements de palettes par jour", se félicite Geert De Jaeger, administrateur délégué de Dematra (De Jaeger Marcel Transport). Spécialisée dans le stockage de produits alimentaires et non alimentaires, cette entreprise fondée en 1976 réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et peut stocker jusqu'à 80.000 palettes sur quatre sites: Roulers, Deinze, Kruisem et Nazareth. Cette capacité se trouvera pratiquement doublée avec la construction à Nazareth d'un entrepôt entièrement automatisé qui diffère des entrepôts traditionnels par sa technique de construction, tout en hauteur: 15 étages répartis sur 46 mètres. "Nous ne travaillons pas avec des grues mais avec des navettes et des ascenseurs, ce qui permet de réduire notre empreinte au sol: à peine 10.000 mètres carrés alors que dans l'autre option, il nous aurait fallu 5 à 6 hectares", commente Geert De Jaeger. D'un coût total de 50 millions, ce nouvel entrepôt devrait entrer en service au début de l'année prochaine.