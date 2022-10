Les interlocuteurs sociaux du secteur de la construction font savoir lundi qu'ils souhaitent la fin de la concurrence déloyale et du dumping social de toute urgence.

Les organisations patronales et syndicales de la commission paritaire de la construction (Embuild, Bouwunie, Fema, CSC, FGTB, CGSLB) préconisent l'augmentation significative du nombre d'inspecteurs et des auditeurs du travail. Ils demandent, plus en particulier, "la constitution d'une cellule ou d'un service spécifique au sein des autorités qui prendraient des actions concrètes visant à lutter contre toutes les formes du dumping social".

"Par ailleurs, nous souhaitons qu'une réflexion commune soit menée avec le pouvoir politique compétent et les services d'inspection. La gravité de la situation requiert qu'il soit donné suite à cette requête le plus rapidement possible", expliquent-ils.

Parmi les autres priorités à court terme, les interlocuteurs sociaux pointent également la nécessité d'adapter et de contrôler les règles actuelles, un échange et une collaboration entre les services d'inspection et les auditorats du travail ou encore la surveillance et le contrôle de la chaîne verticale des sous-traitants.

