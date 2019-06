La STIB comptait à la fin de l'année dernière 9.037 collaborateurs, soit 8.798,7 équivalents temps plein. C'est 3% de plus qu'en 2017. En 2019, elle prévoit de recruter 840 nouveaux collaborateurs, a annoncé mercredi sa direction, à l'occasion de la présentation du rapport 2018 d'activités de la société bruxelloise de transport public.

Il s'agira de 500 conducteurs, d'électromécaniciens (50), de mécaniciens (40), de techniciens IT et Telecom (30), de chefs de projet, et de personnel administratif. Ces engagements sont destinés à compenser des départs à la retraite, mais aussi à permettre de mettre au point et de concrétiser des projets de développement du réseau.

Ceux-ci sont liés à la progression constante du nombre de voyages réalisés (417,6 millions en 2018; +4% par rapport à 2017; + 45,9% en dix ans), et à l'adaptation à la hausse de la capacité du réseau de la société (fréquences, véhicules et extension). Selon le rapport, celle-ci a augmenté de 38% en dix ans.

L'an dernier, les bus trams et métros de la STIB ont parcouru 46,7 millions de kilomètres cumulés, soit près de 779.000 kilomètres de plus qu'en 2017. C'est notamment lié aux 340 millions d'euros investis dans le développement du réseau en 2018 et l'augmentation ciblée de fréquences sur certaines lignes tôt le matin, durant le week-end et l'été.

Tout cela a été rendu possible sur le terrain, entre autres par les extensions du réseau tram via la nouvelle ligne 9 à Jette et l'extension de la ligne 8 à Woluwe, mais aussi par la création de la ligne de bus électrique 33 dans le centre, et l'arrivée progressive de bus électriques standard et articulés.

Au total, d'ici la fin de l'année, 288 nouveaux bus équipés de nouvelles technologies viendront compléter la flotte et remplacer des bus anciens, plus polluants.

En 2020, la STIB se verra livrer les premiers des 90 tramways de nouvelle génération, de même que 43 nouvelles rames de métro destinées à augmenter les fréquences sur les lignes existantes et permettre d'exploiter la future ligne 3 de métro, à terme, vers Schaerbeek.

Le gouvernement bruxellois a prévu de consacrer quelque 6,2 milliards d'euros d'investissements nouveaux sur les différents réseaux de la STIB, a enfin rappelé Brieuc de Meeùs. Ceux-ci sont notamment censés permettre à la société bruxelloise de faire passer la fréquentation de son réseau dans une fourchette située de 450 millions à 475 millions de voyages en 2023.