L'OMC est plus optimiste qu'en avril pour le commerce mondial cette année. Le scénario le plus dramatique d'une baisse de près d'un tiers est désormais "improbable", a-t-elle dit mardi à Genève. Au premier trimestre, le volume de marchandises a reculé de 3%.

Cette baisse par rapport à la même période l'année dernière sera plus prononcée au deuxième trimestre en raison des effets de la pandémie. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) estime qu'elle atteindra alors 18,5%. Ce recul "est historiquement important, mais il aurait pu être pire encore", fait remarquer le directeur général Roberto Azevedo, qui appelle toutefois à ne pas être "complaisant".

En avril, l'OMC prévoyait pour l'ensemble de l'année une dépréciation de 13% à près d'un tiers. Elle affirme désormais que les indicateurs économiques montrent une reprise probable après le second trimestre, étant donné que l'acheminement aérien des marchandises a augmenté de 58% sur cette période.

Le transport par conteneurs s'est aussi un peu étendu en juin. Il suffirait d'une croissance de 2,5% par trimestre sur les six derniers mois de l'année pour limiter l'impact au scénario le plus optimiste.

L'OMC reste prudente pour 2021. Une seconde vague de coronavirus, une croissance économique moins importante que prévu ou de larges restrictions au commerce pourraient diminuer la reprise attendue. Selon M. Azevedo, les décisions politiques ont été "cruciales" pour atténuer les effets sur le commerce. Pour une reprise importante en 2021, les dispositifs "fiscaux, monétaires et commerciaux" devront continuer d'être établis "dans la même direction", ajoute le directeur général.

