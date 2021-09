En France, la mode est au commerce hybride et à l'ouverture des rayons non alimentaires des grandes surfaces à des enseignes spécialisées.

Hema a ainsi inauguré des corners chez Casino, Boulanger dans les Auchan et Darty chez Carrefour. Soucieux de relancer aussi ses rayons non alimentaires, le groupe Louis Delhaize ouvre, en France, des espaces mode confiés à C&A dans deux premiers hypers Cora en Essonne et en Meurthe-et-Moselle. Des projets pilotes qui ne sont qu'une première étape. Cora y voit une opportunité de doper ses ventes de textiles et d'attirer une autre clientèle. Dans ces corners, C&A gère les stocks et dépêche des conseillers en vente. Cette démarche française fait suite à une initiative belge du même acabit. En avril, au Cora La Louvière, avait été installé un petit espace de 90 m2 réservé à Kiabi, le spécialiste de la mode familiale à petits prix appartenant à la galaxie des Mulliez (Auchan, Decathlon, etc.). En août, c'est carrément 1.000 m2 du Cora Woluwe qui ont été confiés à la marque textile française.