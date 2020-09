La dernière enquête du SPF Mobilité montre que 45% des Belges font du télétravail au moins une fois par semaine et 20% d'entre eux le font même à temps plein.

Bien entendu, avec la crise sanitaire et les nouvelles mesures de précaution, cette tendance ne peut que devenir durable. Donc, tenant compte du fait que le télétravail est là pour durer, je vais (à titre exceptionnel) vous donner quelques conseils pratiques pour ne pas donner l'impression à votre employeur que vous vous ennuyez durant les vidéoconférences. Mieux encore, vous donnerez l'impression d'être "amoureux" de ce genre de réunion virtuelle alors que vous le savez comme moi, virtuelle ou pas, 60% des réunions ne servent à rien et sont très mal gérées.

Pour être le roi ou la reine de Zoom ou Skype, je vous conseille de vous pencher le plus possible en avant durant la session. Se pencher en avant est l'équivalent de la personne qui se met sur le bord de son siège de cinéma lorsqu'elle regarde un film : cela montre que vous êtes littéralement pris par le film, donc par la réunion. Se pencher en avant est un signal corporel fort et positif, vous montrez aux collègues votre intérêt, votre confiance, ce qui est crucial au boulot.

Deuxième conseil : montrez par des petits mots que vous êtes vraiment dans la conversation, par des "oui", des "mmmhmm" ou des "c'est exact" que vous dites de manière régulière. Les présentateurs TV connaissent bien ce truc et en abusent pour montrer aux téléspectateurs qu'ils suivent les propos de leur propre invité. Ces petits mots courts valent plus que des phrases, c'est une manière polie, simple, courte et visuelle de montrer à l'orateur (votre manager ou votre patron) qu'il peut continuer sa conversation, que vous êtes en phase avec lui.

Très important aussi, souriez s'il vous plaît pendant ces réunions virtuelles. C'est non seulement plus agréable pour votre manager et vos collègues que quelqu'un qui a la mine sombre (n'oubliez pas que l'écran montre et grossit tout) mais en plus un visage souriant, c'est un signal de confiance, sourire c'est dire à la personne qui parle que son message est compris.

Dernier conseil, n'hésitez pas à utiliser vos mains à bon escient, c'est une manière de briser une forme de tension avec un geste marrant, mais cela permet aussi aux gens de visualiser vos idées.

En conclusion, si vous appliquez ces petits trucs, non seulement, vous montrerez du respect à l'égard de vos supérieurs et collègues, mais vous savez quoi ? Quand vous vous penchez en avant, vous devenez plus intéressé. Quand vous grognez quelques mots courts, vous finissez par adhérer au discours. Quand vous souriez, vous appuyez les bonnes idées et avec vos gestes, vous transmettez encore mieux vos idées aux autres. Autrement dit, à force de faire semblant, vous allez statistiquement y prendre goût et finirez par être réellement intéressé par ces réunions.

En clair, à force de vouloir être intéressant vous devenez intéressé !

Ouf, la morale est sauve et personne ne pourra critiquer cette chronique !

