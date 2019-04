Comment Orange a fait oublier Mobistar

L'ancien Mobistar végétait entre Proximus et Base. Repositionné comme challenger du marché des télécoms, Orange est parvenu à regagner des clients mobiles et à imposer son offre "fixe".

Les derniers résultats d'Orange ont surpassé les attentes des analystes. Ces derniers ont été séduits par la progression du nombre d'abonnés mobiles (+ 7% au dernier trimestre) et de clients adeptes des packs convergents (+ 75%). Pour Orange Belgique, c'est le résultat d'une stratégie de repositionnement patiemment mise en place au cours des dernières années. Dans le milieu des années 2010, quand elle opérait encore sous la marque Mobistar, l'entreprise a traversé une période difficile. L'opérateur a fait face à un véritable exode de ses clients mobiles : rien qu'entre 2012 et 2013, pas moins de 260.000 clients ont résilié leur contrat. Ces mauvaises performances commerciales se sont rapidement traduites dans les résultats financiers, entraînant une perte de chiffre d'affaires et un effondrement de l'Ebitda (bénéfices avant impôt).

...