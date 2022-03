Si le transformateur de polyuréthane Recticel n'est pas tombé dans des mains étrangères, c'est grâce à l'intransigeance d'Olivier Chapelle. Pour la première fois, l'administrateur délégué revient sur la folle aventure de Recticel depuis que l'actionnaire principal, Bois Sauvage, a conclu l'an dernier un accord impressionnant avec l'Autrichien Greiner, qui a immédiatement lancé une OPA.

"Ce n'était pas le plan", répète à plusieurs reprises Olivier Chapelle, CEO de Recticel. Le plan consistait à concentrer Recticel autour de deux divisions fortes : l'isolation thermique des bâtiments et les mousses techniques pour un large éventail d'applications telles que l'insonorisation ou les matériaux médicaux. Ce plan a depuis été torpillé par une manoeuvre sournoise de Bois Sauvage, le holding qui est l'actionnaire belge fiable de Recticel depuis 1989 et qui détient une participation de plus de 27 % depuis 2003.

Bois Sauvage a vendu sa participation dans le dos d'Olivier Chapelle à Greiner, le rival autrichien de Recticel, qui a immédiatement lancé une offre hostile à 13,5 euros par action. Olivier Chapelle a estimé qu'il s'agissait d'une grave sous-estimation de la valeur de Recticel. Pour écarter cette menace, il a été décidé de vendre Engineered Foams, la principale cible de Greiner, à la société américaine Carpenter. Avec succès. Greiner, avec qui Recticel a partagé la coentreprise Eurofoam jusqu'en 2020, s'est retiré. L'entreprise vend 22,6 % de Recticel à Baltisse, la société d'investissement du grand industriel flamand Filip Balcaen.

Une réussite de plus pour Olivier Chapelle. Depuis qu'il a repris les rênes de Recticel au début de l'année 2010, cet ingénieur civil de 57 ans a eu beaucoup de pain sur la planche. Recticel a ensuite vacillé sous la pression de la dette, conséquence de plans américains trop ambitieux pour la division automobile, des années de crise et d'une lourde enquête sur un cartel. Olivier Chapelle a fermé ou vendu des dizaines d'usines dans les premières années qui ont suivi son entrée en fonction et a annulé la moitié des joint ventures. Il a rapidement décidé de vendre la division automobile, puis la division des systèmes de couchage (Bedding). Aujourd'hui, la division automobile a été vendue et la division bedding le sera dans quelques semaines. Étant donné la situation d'Engineered Foams, Recticel se concentre sur l'isolation. "C'est le plan B, mais c'est aussi un beau défi qui exigera beaucoup de moi", déclare le CEO dans sa première interview depuis l'offre de Greiner il y a neuf mois.

Vous aviez une foi aveugle en Bois Sauvage. Votre stratégie semblait être entre de bonnes mains. Mais Bois Sauvage a soudainement vendu sa participation à un prix étonnamment bas. Vous avez dû voir cela comme une trahison ;

OLIVIER CHAPELLE. "Absolument. Nous ne comprenons toujours pas. Mais nous ne pouvions rien y faire et nous avons décidé de gérer la suite de manière professionnelle."

Était-ce une véritable surprise ?

OLIVIER CHAPELLE. "Peut-être qu'il y a eu des signaux d'alerte, mais alors je ne les ai pas vus. Nous avions élaboré et approuvé une stratégie avec Bois Sauvage et nous la mettions en oeuvre. Nous avancions dans le bon sens, et notre action aussi. Elle était déjà à 13,2 euros, alors que Bois Sauvage a obtenu 13,5 euros de Greiner."

Bois Sauvage a-t-il donné une explication après coup ?

OLIVIER CHAPELLE. "Oui, même si ce n'était pas clair, ou peut-être que je n'ai pas bien compris. Mais je ne donnerai pas de détails. C'est leur affaire. Je n'apprécie pas leur décision, mais il ne fait aucun doute qu'ils avaient leurs raisons, et je ne reviendrais pas sur ce sujet. Point à la ligne. Je concentre mon énergie à trouver des solutions."

Cependant, il doit s'agir de l'un des pires deals de ces dernières années. Depuis lors, l'action a décollé. Bois Sauvage a laissé passer des dizaines de millions d'euros de bénéfices.

OLIVIER CHAPELLE. "C'est exact. Cela aurait pu être une bonne affaire, si on regarde notre passé. Mais Bois Sauvage connaissait notre stratégie et nos objectifs."

Cette décision vous a empêché de dormir ?

OLIVIER CHAPELLE. "Les 24 premières heures ont été compliquées. C'était difficile à croire et à comprendre. Et puis j'ai immédiatement dû trouver l'énergie pour faire un brainstorming avec nos conseillers. Le même jour, nous avons appris que Greiner ferait une offre publique d'achat hostile."

Avez-vous envisagé d'accepter cette offre ?

OLIVIER CHAPELLE. "Non ! C'était immédiatement et clairement inacceptable !"

Vous avez été agacé par l'approche apparemment irrespectueuse et agressive d'Axel Kühner, CEO de Greiner. Il semblait convaincu que son plan allait réussir. Sur quoi se fondait-il ?

OLIVIER CHAPELLE. "C'est à lui qu'il faut poser cette question. Mais ils étaient effectivement sûrs que cela fonctionnerait, malgré notre réaction et l'avis des analystes qui estimaient que cela ne servait à rien et que l'offre était trop faible. Les médias ont également soutenu la direction et le conseil d'administration. D'ailleurs, les statistiques montrent que les offres hostiles réussissent rarement et créent peu souvent de la valeur. Mais je ne juge pas. Je n'ai rien de personnel contre Axel Kühner. C'est le monde des affaires. Il a fait un choix, et a échoué. Nice try."

Recticel a été bouleversée.

OLIVIER CHAPELLE. "Soudain, nous entrions dans une réalité totalement différente. Nous avons finalement trouvé une solution en vendant Engineered Foams. Cette vente a confirmé la valeur de cette division et de tout Recticel."

Sur qui avez-vous pu compter ?

OLIVIER CHAPELLE. "Sur beaucoup de monde. Sur mon équipe et l'ensemble de l'entreprise. Avec Johnny Thijs, le président de notre conseil d'administration, j'étais sur une seule ligne et l'ambiance était parfaite. Nous nous sommes battus ensemble. De plus, nous entretenons une bonne relation avec nos conseillers, nos avocats Allen & Overy et notre banquier JP Morgan. Il est important d'être décisif et créatif, de prendre des risques et d'exécuter parfaitement la stratégie."

Bois Sauvage a encore deux représentants au sein de votre conseil d'administration, Benoit Deckers et Frédéric van Gansberghe. Le premier est le CEO de Bois Sauvage, le second un ancien président. N'est-ce pas compliqué ?

OLIVIER CHAPELLE. "Si, mais nous avons créé un comité stratégique dans lequel ils ne sont pas impliqués. Ils sont au courant. Nous l'avons fait en toute transparence. Il y avait un conflit d'intérêt évident. Ils ont compris et respecté notre choix. Mais la décision finale sur la stratégie a été prise en leur présence, et ils ont pu voter."

Avez-vous également parlé à Valérie Paquot, la présidente de Bois Sauvage ?

OLIVIER CHAPELLE. "Non. Nous avons échangé avec Benoit Deckers et Frédéric van Gansberghe."

Était-ce une preuve de son inexpérience ? Elle ne connaissait pas vraiment Recticel.

OLIVIER CHAPELLE. (Soupire) "Oui, mais je ne ferai pas de commentaires, parce que je ne connais pas Valérie. Bois Sauvage dispose d'un conseil d'administration composé d'administrateurs expérimentés. Ils ont certainement fait leur analyse."

Greiner vend la majorité de ses parts à Filip Balcaen. Vous attendiez-vous à ce changement si tôt ?

OLIVIER CHAPELLE. "Greiner avait annoncé en janvier qu'il avait plusieurs scénarios. L'un d'eux était la vente de sa participation. Et comme Engineered Foams, la division qui les intéressait, va chez Carpenter, cette participation dans Recticel n'a plus aucune utilité stratégique. C'est devenu un enjeu purement financier pour eux."

Est-ce le meilleur scénario ?

OLIVIER CHAPELLE. "Le meilleur scénario serait de pouvoir continuer à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance pour l'isolation, indépendamment des personnes qui siègent au conseil d'administration. Dans quelques mois, nous serons un véritable acteur de l'isolation. Nous travaillons déjà sur des scénarios pour nous développer plus rapidement."

Dans une interview précédente, vous expliquiez que Recticel est toujours une cible potentielle. Maintenant qu'elle se concentre sur l'isolation, est-ce encore plus le cas ? L'isolation a le vent en poupe, surtout depuis le Green Deal.

OLIVIER CHAPELLE. "En effet. C'est peut-être pour cela que l'intérêt est plus élevé que jamais. Si une offre vraiment intéressante nous est présentée, nous pourrions éventuellement donner un avis favorable. Mais nous sommes aussi devenus une cible plus coûteuse."

Différents noms sont évoqués, comme Rockwool, Unilin et Soprema, mais surtout l'irlandais Kingspan.

OLIVIER CHAPELLE. "Le nom de Kingspan revient régulièrement, et je comprends pourquoi. Peut-être que Kingspan est prêt à faire une offre. Mais je n'en suis pas certain. Il y a trop de chevauchements pour créer réellement de la valeur Il y a d'autres acteurs pour lesquels ce ne serait pas ou peu un problème."

Kingspan a déjà tenté de racheter la branche isolation en 2010 et a ensuite fait une offre pour l'ensemble de l'entreprise avec Greiner. Y croient-ils encore ?

OLIVIER CHAPELLE. "Oui, mais nous ne sommes plus la même entreprise. Nous avons étendu nos activités dans les régions où ils sont également actifs, comme l'Angleterre et l'Europe du Nord. Il existe également des chevauchements dans le Benelux, qui ne sont pas faciles à combler."

Kingspan est devenu un géant de l'isolation. Ce succès vous fait-il rêver ?

OLIVIER CHAPELLE. "Absolument. C'est une belle histoire. L'entreprise a toujours été un pure player. Elle s'est surtout développée dans les panneaux dits sandwichs (plaques d'isolation recouvertes de plaques d'acier, ndlr). L'industriel flamand Joris Ide était également très actif dans ce domaine, et nous pourrions également aller dans cette direction. Nous examinons différentes possibilités."

Recticel a racheté la société polonaise Gor Stal l'année dernière. Il s'agissait peut-être de l'une des dernières chances de faire une acquisition à un prix avantageux dans l'isolation.

OLIVIER CHAPELLE. "Je ne sais pas. C'est toujours une opportunité. Nous avons un problème. L'accord est annulé pour le moment. L'accord a été signé chez le notaire, nous y avons déjà embauché des gens et installé nos ordinateurs. Et soudainement, ils ne voulaient pas finaliser l'accord. Nous sommes allés au tribunal et nous verrons comment cela se passe. Je pense que nous en saurons plus avant la fin du premier semestre."

La vente d'Engineered Foams génère beaucoup d'argent. Avez-vous une liste de projets ?

OLIVIER CHAPELLE. "Il y a beaucoup de grandes opportunités et nous avons déjà des idées."

Comment imaginez-vous l'avenir de Recticel ?

OLIVIER CHAPELLE. "La première étape consiste à couvrir toute l'Europe. Il y a encore des angles morts sur ce marché, qui est très attaché à l'isolation et à la réduction des émissions de CO2. Nous voulons aussi aller en Amérique du Nord. Nous n'irons pas en Chine ou en Inde. Les marchés y sont trop fragmentés. En tant que société cotée en bourse, nous devons nous conformer strictement aux règles qui y sont en vigueur, alors qu'elles... Sans un terrain de jeu égal, cela ne fonctionnera pas."

Quoi qu'il en soit, la saga avec Greiner est terminée. Qu'en retenez-vous ?

OLIVIER CHAPELLE. "Il y a eu beaucoup de surprises et de périodes difficiles. Mais je suis très résistant au stress. Même dans les moments compliqués. Je dors toujours bien et ma santé est au beau fixe. Je suis sûr de moi et je ne prends jamais les affaires personnellement. De plus, je sur la même longueur d'onde que le conseil d'administration, à l'exception des administrateurs de Bois Sauvage, bien sûr. Se battre est plus facile quand on a une équipe derrière soi."

Avez-vous parfois eu peur de la suite ?

OLIVIER CHAPELLE. "Non. Mes enfants en rient parfois, mais je crois vraiment qu'il n'y a pas de problème sans solution. J'avais parfois un peu peur que quelque chose ne se passe pas à temps, ou que les négociations soient difficiles. Mais au bout du compte, tout est dealing and wheeling. Cette période a donc aussi été très stimulante."

Dans la période qui a précédé Recticel, vous avez également dû procéder à des restructurations chez de grands acteurs internationaux.

OLIVIER CHAPELLE. "C'est exact. Je connais bien les situations difficiles. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai dû gérer dans des circonstances difficiles, par exemple dans le secteur automobile pendant la crise de 2008. Et puis il y a eu Recticel, avec de nombreuses restructurations et une enquête sur les cartels, l'offre de Kingspan avec Greiner en 2019, et d'autres situations passionnantes. Tous ces événements m'ont forgé. Je suis un agent de changement plutôt qu'un gestionnaire d'un état stable."

Le monde extérieur a-t-il sous-estimé les défis de Recticel ?

OLIVIER CHAPELLE. "Je pense que les gens ne s'en sont pas rendu compte. Maintenant que toute l'histoire a été rendue publique, cela est devenu plus clair. Les cinq ou six premières années ont été particulièrement difficiles. Nous avons dû revoir complètement l'organisation, sans argent. Nous avons fermé plus de soixante usines. Cela a été très difficile, mais on ne peut rien construire sur quelque chose qui n'est pas stable. Par conséquent, nous avons également dû procéder à une recapitalisation en 2015. C'était difficile, car nous avons dû consentir une forte décote de 25 % (les nouvelles actions ont été émises à 3,2 euros, nvdr). Mais nous avons pu tourner la page et créer un avenir pour Recticel."

Le défi Recticel est-il toujours suffisant pour un agent de changement autoproclamé ?

OLIVIER CHAPELLE. "Cela dépendra de moi. Et de la réponse à la question de savoir si je serai capable de convaincre le conseil d'administration de soutenir notre ambition."

Quelle est l'ampleur de cette ambition ?

OLIVIER CHAPELLE. "Pour moi, il ne suffit pas que le nouveau Recticel soit 20 % plus grand dans cinq ans. Nous devons multiplier notre chiffre d'affaires."

Vous avez prouvé que vous pouviez transformer une entreprise. Vous devez attirer les chasseurs de têtes.

OLIVIER CHAPELLE. "Oui, mais Recticel reste un grand défi. Nous avons la possibilité de créer une très belle entreprise à partir de ce que nous avons déjà. Je suis motivé."

Quelle est votre plus grande fierté ?

OLIVIER CHAPELLE. "Nous avons fait preuve de persévérance face à tous les problèmes, aux imprévus et aux opportunités, et nous avons réussi à rester unis, y compris avec le conseil d'administration. Je m'en attribue un peu le mérite."

Avez-vous des regrets ?

OLIVIER CHAPELLE. "Non. "Je ne dis pas que nous avons tout fait parfaitement, mais quand je regarde notre parcours, c'était la façon logique d'exploiter la valeur de Recticel. Tout devait être fait dans cet ordre. Quand je pense à toutes les transactions que nous avons réalisées : nous avons vendu à de très bons prix et acquis à des prix relativement bas. Je ne suis pas un homme de regrets. Je me tourne vers l'avenir."

Biographie - Né en 1964 à Bruxelles - 1988 : Ingénieur civil en mécanique UCL, MBA Solvay Brussels School (1991) - 1990 : Premier emploi en tant qu'ingénieur chez Glaverbel - 1992 : chef de la division d'ingénierie des procédés chez SmithKlineBeecham, Rixensart - 1996 : directeur technique de l'usine Owens Corning à Battice, Belgique - 1998 : directeur d'usine, Owens Corning, Wrexham, Royaume-Uni - 2000 : directeur des ventes et du marketing EMEA, Owens Corning - 2002 : VP Faurecia, Paris - 2004 : Directeur général, Wagon Automotive SAS, Paris - 2010 : CEO Recticel - Administrateur Cofinimmo, Calyos et Innovation Fund.

