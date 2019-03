Comment Newpharma est devenu une "success story" belge

Afficher une rentabilité dans l'e-commerce en Belgique relève de l'exploit. Rares sont, en effet, les acteurs belges axés à 100% sur l'e-commerce qui fonctionnent réellement. Newpharma, le site de vente en ligne de médicaments sans prescription et de parapharmacie, fait plutôt figure d'exception, en Belgique en général et en Wallonie en particulier. Durant l'année 2017, la scale-up a en effet dégagé 1,3 million d'euros de bénéfices avant impôt pour un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros. Pas si mal. Et l'année 2018 devrait être encore meilleure (les chiffres officiels n'ont pas encore été publiés) puisque Newpharma revendique 82 millions d'euros de revenus pour 2018, soit une croissance de 30%.

