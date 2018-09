Comment Netflix s'impose dans le cinéma d'auteur

La 75e édition de la Mostra de Venise marque une date charnière pour le secteur du cinéma. Le film Roma, réalisé par le Mexicain Alfonso Cuaron ( Gravity, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Les fils de l'homme), remporte le Lion d'or du meilleur long métrage en compétition. Cette récompense inédite sacre non seulement un film d'auteur, mais aussi un nouveau mode de production et de distribution des oeuvres cinématographiques. Roma est la première production Netflix à recevoir un prix aussi prestigieux. Cette consécration est vue comme un véritable s...