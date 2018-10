Comment HEC Liège renforce sa dimension internationale

Dans l'entretien qu'ils nous accordaient l'an dernier, Wilfried Niessen et Bernard Delvaux, respectivement directeur général et président du conseil de gouvernance d'HEC Liège, pointaient trois défis principaux auxquels était confrontée leur business school : la numérisation, la recherche de moyens financiers et l'internationalisation. C'est dans cette dernière que s'inscrit la récente attribution du label de qualité AACSB ( Association to Advance Collegiate Schools of Business) qui fait suite à celle obtenue en 2016 (Equis, pour European Foundation for ManagementQuality Improvement System). Une reconnaissance prestigieuse qui marque la volonté de l'institution liégeoise de se positionner sur l'échiquier mondial.

