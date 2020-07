D'accord c'est la crise, mais il existe tout de même des moyens de maximiser ses chances de réussir.

Carlos Gil, l'auteur de The End of Marketing : Humanizing Your Brand in the Age of Social Media and AI et conférencier international possédant plus de dix ans d'expérience en matière de stratégie de médias sociaux pour des marques mondiales, dont LinkedIn livre quelques conseils pour réussir malgré la crise.

Les moments de crises sont toujours redoutables pour les entrepreneurs et indépendants, mais aussi pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont vu leurs heures de travail réduites. Cependant, il existe toujours des moyens de s'en sortir, même dans un contexte de crise économique et sanitaire.

Monétisez vos connaissances

Vous avez peut-être les compétences et l'expérience nécessaires pour enseigner sur des sites destinés aux étudiants. Vous avez peut-être aussi des connaissances que vous pouvez enseigner à d'autres professionnels.

Vous pouvez monétiser vos connaissances en créant un cours sur des sites en ligne. Si vous avez une idée pour votre propre cours, voyez si elle existe déjà sur une plateforme comme LinkedIn Learning. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez avoir une bonne occasion de créer quelque chose d'unique que d'autres pourraient être prêts à payer.

Devenez free-lance

Que vous soyez créatif, codeur, assistant administratif ou que vous exerciez de nombreuses autres professions qui peuvent être exercées en ligne, il y a de fortes chances que vous puissiez encore trouver des opportunités de travail en freelance. De nombreuses entreprises fonctionnent encore à plein régime, comme dans le secteur technologique.

S'engager en tant que free-lance peut être un excellent moyen de faire décoller votre activité, que ce soit parce que vous êtes payé directement pour votre travail d'appoint ou parce que vous utilisez ces revenus pour éventuellement financer un autre type d'entreprise.

Soyez actif sur les réseaux sociaux

Bien qu'être plus actif sur les médias sociaux ne conduise pas nécessairement à des opportunités de revenus directs, vous pouvez commencer à établir des connexions de qualité et à planter des graines qui peuvent se transformer en moyens de gagner de l'argent. Surtout en ce moment où le numérique gagne en puissance.

Par exemple, vous pouvez vous procurer des idées pour votre entreprise par le biais des réseaux sociaux, trouver de nouveaux clients et/ou des partenaires qui vous aident à développer votre entreprise.

Le fait d'avoir un public peut alors vous donner des possibilités de monétisation, par exemple par le biais de liens d'affiliation sur votre site web, de visionnages de vidéos sur YouTube, de parrainages de podcasts et de visionnages d'articles sur Medium.

Bien que cette crise ait touché un grand nombre d'entre nous, il est important d'essayer de rester positif et de rechercher des opportunités là où c'est possible. Vous devrez peut-être travailler plus dur et faire preuve de créativité, mais avec de la persévérance et un travail de qualité, vous pouvez trouver des moyens de gagner de l'argent en période de crise.

Traduit de : How to Make Money in a Crisis

