Les prix de l'énergie suivent une tendance à la baisse depuis plusieurs mois. Il est possible de réduire sa facture en prenant quelques initiatives.

Au vu de la baisse des prix de l'énergie ces dernières semaines, il se peut que certains consommateurs paient trop cher leur consommation d'énergie aujourd'hui. Il est conseillé de vérifier par soi-même si l'acompte payé à son fournisseur est trop élevé. Pour cela, il est utile, quand on est équipé d'un compteur analogique, d'avoir sous la main son dernier relevé annuel et de voir à combien s'élève sa consommation annuelle, explique André Jurres, expert en énergie au journal De Morgen. Grâce à un site web de comparaison tel que Monenergie.be, il est alors possible de savoir ce que vous allez devoir payer si vous choisissez un autre fournisseur d'énergie.

Avec un compteur numérique - aussi appelé "intelligent" - le relevé est beaucoup plus précis. Les personnes disposant d'un compteur numérique peuvent en effet avoir une vue très claire sur leur facture mensuelle. Ils peuvent analyser si celle-ci correspond à leur consommation réelle et, par conséquent, quel acompte payer. "Actuellement, la plupart des personnes disposant d'un compteur numérique paient encore un acompte au lieu de leur consommation réelle", explique l'expert. Tous les fournisseurs n'ont en effet pas encore adapté leurs systèmes informatiques pour fournir un relevé mensuel basé sur la consommation réelle. Toutefois, en faisant la demande le fournisseur sera obligé de fournir un tel relevé mensuel pour la consommation effective d'un ménage.

Payer le prix juste

L'avantage d'un tel relevé mensuel est de payer exactement ce qui est consommé. Pas de surprise donc lors de l'acompte final. De l'argent n'est pas non plus inutilement avancé au fournisseur d'énergie. En outre, en cas de faillite, il n'y a pas de risque de perdre les sommes excédentaires qui auraient été versées.

Le plus grand inconvénient de la facturation sur la base de la consommation réelle est le fait que votre facture d'énergie change fortement en fonction de la saison, continue l'expert. "En été, vous paierez très peu, notamment parce que vous n'avez pas besoin de chauffage à ce moment-là. De même, votre facture mensuelle peut augmenter fortement en hiver. Cette volatilité ne convient pas à tout le monde. Un acompte fixe - où la consommation de l'année entière est divisée par 12 - offre à de nombreux consommateurs plus d'orientation."

Comparer tous les 3 mois

L'opportunité de souscrire un nouveau contrat d'énergie dépend de la situation personnelle de chaque ménage. En cas de contrat variable, il bénéficiera automatiquement des prix de l'énergie les plus bas. Cependant, même avec des contrats variables, il existe de grandes différences entre les contrats bon marché et les contrats plus coûteux. Il est donc conseillé d'effectuer régulièrement, disons tous les trois mois, une comparaison en ligne des offres des différents fournisseurs.

Les personnes qui envisagent de passer d'un contrat variable à un contrat fixe ont toutefois intérêt à attendre encore un peu. "Je pense personnellement qu'il est encore un peu tôt", est d'avis le journaliste financier Paul D'Hoore, interviewé par VTM News. "Les prix de l'énergie devraient encore baisser et il y aura de meilleurs moments pour souscrire un contrat fixe. Mais même si vous conservez votre contrat variable, vous faites quand même une bonne affaire, grâce à la baisse des prix."

Rebasculer vers un contrat fixe

Pour le spécialiste des questions énergétiques, Damien Ernst, interrogé par nos confrères du Vif, la situation est, par contre, claire. Il faut passer maintenant à l'acte. " Rebasculer vers un contrat à prix fixe est la meilleure option, sans hésitations. Cela permet de se protéger d'éventuelles hausses du prix du gaz. Car les hausses sont aussi liées aux événements géopolitiques, qui sont imprévisibles." Le spécialiste précise qu'il est toujours possible d'interrompre un contrat à prix fixe. "Si les prix diminuent encore, on peut repasser sur un contrat variable. Mais actuellement, il y a une opportunité à saisir pour obtenir une garantie qui protège contre la possible volatilité des prix dans le futur. Il faut exploiter cette opportunité. Ce serait idiot de ne pas le faire", tranche Damien Ernst. "Si dans trois ou quatre mois, les prix ont encore baissé, alors je conseille de quitter son contrat fixe pour un contrat variable, ou de prendre un contrat fixe plus avantageux chez un autre fournisseur", suggère-t-il.

Un changement de contrat est particulièrement approprié pour les personnes qui ont signé un contrat fixe en août ou en septembre, lorsque les prix de l'énergie ont atteint des sommets et que les contrats étaient donc chers. Le contrat fixe de Luminus aujourd'hui, par exemple, est beaucoup moins cher que les contrats fixes d'août ou de septembre de l'année dernière. Les consommateurs ayant un contrat fixe plus ancien, datant de début 2022 ou avant, ont, eux, intérêt à le garder.

