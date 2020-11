Ce lundi commence la " Semaine de la Transition " chez Brussels Enterprises Commerce & Industry (BECI). Cette dernière a pour but d'accompagner les entrepreneurs dans l'achat ou la revente d'entreprise à travers des ateliers virtuels.

Du 9 au 22 novembre, BECI permettra à tout acheteur ou à tout revendeur d'entreprise de se lancer en toute sérénité. Comment ? Grâce à la Semaine de la Transition et ses nombreux webinaires, podcasts et sessions individuelles. Ce lundi, le premier événement (déjà complet) traite évidemment de la transmission d'entreprise pendant cette pandémie. Matthieu Geelhand de Dealmakers souligne dans un premier temps l'importance de visualiser les éléments internes et externes à l'entreprise en lien avec le coronavirus et donc la décision de revendre. Une fois que cela est défini, il est possible de commencer à identifier les différentes étapes du processus de cession. Il est évident que quand on parle d'achat ou vente, la question de financement est extrêmement importante. Si vous vous posez des questions là-dessus, un atelier avec Dimitri Rossum (KBC) vous aidera à y voir plus clair en termes de subsides et d'autres aides disponibles à la transmission en Région bruxelloise. Évidement l'aspect financier n'est pas l'unique élément à prendre en compte, l'humain est également important. C'est pourquoi un atelier animé par Quentin Gailly (GG Smile) vous apprendra à ne pas le négliger.Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter le programme complet sur le site de BECI