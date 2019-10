Avec ses prix cassés, le leader européen des salles de fitness a totalement écrémé le milieu de gamme du secteur. Mais alors que le groupe entend ouvrir à tour de bras dans les cinq prochaines années, certains affirment qu'il cherche surtout à compenser la perte de volume de ses clubs matures. La concurrence, elle, en profite pour diversifier son offre. Et tenter de réinvestir le segment.

C'est une véritable machine de guerre. Son modèle ? On ne peut plus basique. Basic-Fit, même ! Un concept standardisé et réplicable à l'infini, un très grand nombre de salles afin de réaliser des économies d'échelle sur le matériel acheté, un nombre réduit d'employés par centre, l'automatisation d'un maximum de tâches, etc. " Plus aucune opération administrative ne s'effectue dans les salles, explique par exemple Rédouane Zekkri, COO du groupe néerlandais. Deux bornes permettent aux adhérents de choisir leur abonnement et tout le back-office est désormais centralisé aux Pays-Bas où une centaine d'agents répondent aux questions. C'est tout cela qui nous permet de proposer une première formule d'abonnement à 19,99 euros pour quatre semaines. "

...