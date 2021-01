L'utilisation de la visioconférence a connu un boom gigantesque. Cadre, tenue, attitude, matériel...: comment avoir l'air pro lors de vos visioconférences?

Un cadre sérieux

Faute d'espace dédié au travail, le cadre dans lequel vous faites vos visioconférences n'est pas toujours idéal. Une première option est de masquer votre arrière-plan. Vous pouvez ainsi flouter ce qui vous entoure, opter pour un arrière-plan artificiel et même y insérer le logo de votre société. Certaines plateformes de visioconférence le permettent. "Vérifiez toutefois que le rendu soit bon et veillez à vous positionner au centre de l'écran", conseille Paul-Michel Ledoux, caméraman et fondateur de la société vidéo 1Minute40. Deuxième option: investir dans un green screen, ces fameux fonds verts (ou bleus) utilisés à la télévision sur lesquels on incruste une image ou une vidéo via un petit logiciel. Des tutos existent sur le Web et des kits green screen sont déjà en vente à partir de 80 euros. "Attention, l'usage du green screen n'est pas à la portée de tous au niveau technologique", met toutefois en garde Paul-Michel Ledoux. Lilie Network, influenceuse rompue à ce genre d'exercice et conseillère à l'agence Influence4You partage son point de vue: "Un simple paravent de couleur neutre est parfois bien plus efficace". Vous avez moins envie de vous apprêter? Là aussi, la technologie peut vous aider. L'Oréal Paris a lancé gratuitement une gamme de produits de maquillage virtuel, Signature Faces, qui propose 10 filtres virtuels pour se donner bonne mine. Ces faux maquillages sont compatibles avec presque toutes les plateformes de visioconférence en téléchargeant l'application L'Oréal Signature Face. "Méfiez-vous toutefois des filtres trop fun proposés par certains systèmes de visio qui ne sont pas naturels et vous font perdre en crédibilité", avertit Lilie Network. L'utilisation d'un casque avec micro (nos experts mentionnent le HS70Pro Wireless Carbon, par exemple) est aussi recommandée. L'écoute sera meilleure mais c'est surtout vos interlocuteurs qui vous entendront mieux, limitant ainsi le risque de décrochage. Il permet aussi de masquer les autres bruits de fond. "Si vous enregistrez une vidéo dans le but de la diffuser, optez plutôt pour de simples écouteurs avec micro, très discrets. Evitez les oreillettes Bluetooth qui peuvent causer des interférences", précise Paul-Michel Ledoux. "Le son est au moins aussi important que l'image, confirme Lilie Network. Un micro-cravate USB est aussi un bon investissement." Enfin, pensez à la lumière. " L'idéal, c'est d'utiliser l'éclairage naturel en se plaçant face à la fenêtre ", conseille l'influenceuse. Mais parfois, notamment en hiver, cela ne suffit pas. La grande tendance est d'utiliser un ring d'éclairage Led, c'est-à-dire un cercle au centre duquel on place son smartphone pour se filmer ( grande photo) ou un panneau Led car "cela donne une lumière plus douce", d'après Lilie Network . En termes de rapport qualité/prix, l'experte nous conseille Falcon Eyes pour le ring Led et Elgato Key Light pour le panneau. Last but not least, vérifier votre connexion internet! "Vous pouvez faire tous les efforts possibles, sans une bande passante suffisante, votre visio sera saccadée et le résultat ne sera pas au rendez-vous", conclut Paul-Michel Ledoux.