Grâce à de simples mécanismes, il est possible de devenir plus productif, de réduire le stress et de travailler de manière plus sereine. Des techniques existent aussi pour combattre la morosité du télétravail.

Pour certains, il est possible que l'effet grisant du début du télétravail commence à s'estomper. Les journées commencent à se ressembler davantage. Nous vivons et travaillons dans le même lieu. La routine s'installe et la motivation diminue. Et lorsque la motivation diminue, la productivité aussi.

Pour essayer de remédier à cette baisse de motivation, l'intelligence de notre corps peut aider. À tout moment, des hormones voyagent en nous. Ces dernières dictent en grande partie notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter. Cependant, peu de gens sont conscients d'avoir un pouvoir sur ces hormones. Dès lors, ce qu'on appelle l'intelligence corporelle est la capacité de détecter et d'influencer stratégiquement l'équilibre de certaines substances chimiques clés afin d'être plus productif, moins de stressé et plus heureux.Il existe principalement quatre éléments de l'intelligence corporelle : la force intérieure, la flexibilité pour trouver l'inspiration, la résilience et l'endurance.Lorsque nous nous sentons positifs à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un, nous avons une réaction dans laquelle la dopamine (hormone du plaisir et récompense) augmente et le cortisol (stress) se stabilise à un niveau optimal. À l'inverse, lorsque nous nous sentons déçus, démoralisés, démotivés, en colère ou malheureux, le cortisol augmente et la dopamine diminue.Afin de gérer les réponses de notre corps et de créer un environnement positif, il est possible de mettre en place plusieurs techniques.Le manque de motivation peut également provenir du manque d'inspiration, surtout en étant bloqué dans une routine de travail. Pour augmenter l'inspiration, il faut améliorer sa capacité de créativité et d'innovation, ainsi que son aptitude à penser de manière différente. Voici quelques techniques pour trouver l'inspiration : La résilience est notre capacité à rebondir face à l'adversité et aux défis (comme la crise actuelle), à rester optimiste face aux déceptions, à développer un esprit d'apprentissage et à construire des réseaux de soutien, particulièrement efficaces pour accroître la productivité. Parfois, le manque de motivation et de productivité est lié au surmenage. Si vous constatez que vous travaillez plus dur ou plus longtemps que d'habitude et que vous avez moins de limites au milieu de cette crise, assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour des activités réparatrices. Essayez de programmer vos moments de détente. Quitte à l'inscrire en grand sur votre calendrier. Pendant ces temps de détentes programmés (et plus si affinités), pensez à plusieurs choses : Lorsque l'on travaille sur quelque chose qui exige de la patience ou un effort soutenu sur le long terme, on a besoin d'endurance. Voici quelques techniques pour améliorer votre endurance :Ces techniques proviennent de Claire Dale et Patricia Peyton, les directrices de Companies in Motion et les auteures d'un livre primé sur le développement personnel, Physical Intelligence.