La Fédération des Entreprises de Belgique dit vendredi comprendre la décision de ne pas assouplir les mesures contre le coronavirus. Au vu des derniers chiffres en augmentation, les autorités ont décidé de reporter toute décision à la semaine prochaine quant aux restrictions en vigueur pour endiguer la pandémie.

La FEB demande au gouvernement "d'utiliser pleinement les prochains jours pour élaborer un plan de sortie solide et progressif". Les secteurs fermés aspirent à une perspective claire, dit la plus grande fédération patronale du pays. "La pandémie est loin d'être terminée, mais notre bien-être mental, économique et social a besoin d'une perspective pour pouvoir soutenir les efforts", déclare Pieter Timmermans, le patron des patrons. "Malheureusement, les chiffres vont à nouveau dans la mauvaise direction, c'est pourquoi nous devons tous une fois de plus rassembler notre courage et respecter strictement les règles afin de pouvoir rapidement offrir des perspectives à la société et aux secteurs fermés."