Comeos: "L'Horeca et le catering au bord de la noyade"

40% de chiffre d'affaires en moins par rapport à la même période avant la pandémie de coronavirus. La 4e vague et les mesures supplémentaires qui ont été mises en place, le CST et le port du masque, ont provoqué une chute spectaculaire des revenus de l'Horeca et du catering, estime jeudi Comeos, la fédération du commerce et des services.

© belga